Работающие родители в России будут получать пособия по уходу за ребенком

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Инициативу поддержали российские власти.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

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В России матерям оставят пособия по уходу за ребенком после выхода на работу, даже на полную ставку. Как пишут «Известия», законопроект Минтруда поддержали в Правительстве.

Сейчас на сохранение выплат могут претендовать только женщины, которые трудятся неполный день, либо из дома. Поправки помогут вернуться к полноценной работе тем, кто этого не делает из-за опасений потерять в деньгах. Авторы уверены: после долгого нахождения в отпуске по уходу за ребенком родители теряют квалификацию и упускают возможность карьерного роста.

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