Волочкова опубликовала фото из постели и посоветовала «не следить за ее жизнью»

Анастасия Волочкова то и дело публикует в личном блоге откровенные снимки, часто приминая любимую позу в шпагате. То в бане, прикрывшись веником, то на мальдивском пляже. И вот накануне балерина вновь поспешила поделиться новым кадром. На этот раз прямо из постели.

Балерина призналась, что каждое утро просыпается счастливой. Фото: Instagram* / volochkova_art

Свои формы знаменитость прикрыла одеялом. Снимок сопроводила признанием — балерину не волнует чужое мнение.

«Мои золотые, просыпаясь каждое утро счастливой, я вовсе не думаю о том, что обо мне пишут, слагают, думают, инсинуируют, судачат, обсуждают, осуждают. Я живу, как хочу и это мое право, как и каждого из вас», — отметила Волочкова.

Она также напомнила, что давно призывает многих жить своей жизнью, а не ее. Но не забыла отметить, что ее жизнь, конечно, «ярче и интереснее».

«Если я не нравлюсь, не следите за моими событиями, фото, достижениями творческими, которыми я могу гордиться», — заключила балерина.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Волочковой есть покровители в силовых структурах.

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