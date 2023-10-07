«Я убедился в этом сам»: у Волочковой есть покровители в силовых структурах

Балерину должны были судить за проституцию. Но кто помог ей избежать наказания?

Балерина Анастасия Волочкова недавно шокировала общественность своим поведением. Она сделала фотографию у памятника истребителя. На крыло самолета экс-прима Большого театра закинула ногу. После этого люди стали обвинять ее в осквернение объектов воинской славы. Кто-то даже хочет, чтобы на балерину возбудили уголовное дело. Но звездный адвокат Сергей Жорин эксклюзивно рассказал сайту 5-tv.ru, что артистку не посадят. Ведь у нее есть авторитетные друзья.

«У Волочковой достаточно влиятельный покровитель в силовых структурах. И я убедился в этом сам, когда в 2014 году добился возбуждения дела на экс-балерину за занятие проституцией», — сообщил адвокат.

О том, что Волочкова подрабатывала «ночной бабочкой» Жорин узнал, когда составлял против нее иск по просьбе продюсера Иосифа Пригожина. В 2014 балерина оскорбила певицу Валерию.

Тогда адвокат внимательно изучал биографию балерины. И наткнулся на интересный телефонный разговор, который был в общем доступе.

«Волочковой позвонил неизвестный и представился то ли губернатором, то ли крупным бизнесменом. И предложил сходить ей вместе в баню. Естественно, за вознаграждение. В ходе этого разговора собеседники обсуждают размер этого самого вознаграждения и что будет входить в этот поход», — рассказал Жорин.

Сектор услуг, конечно, не ограничился совместным походом в парилку и разговором по душам.

После того как Жорин узнал про эту информацию, он написал заявление в полицию. И даже было возбуждено дело в отношении Анастасии Волочковой.

Документ, подтверждающий возбуждение дела в отношении Волочковой. Фото: 5-tv.ru

Но только вот балерину никто не вызвал в участок. И объяснений она никаких не давала. А полицейского, который посмел возбудить дело на артистку, уволили.

«Это очень показательная история. Делайте выводы сами. Как я уже сказал выше, Волочкова не так проста, как это может показаться на первый взгляд», — подчеркнул звездный адвокат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова удивлена реакцией на ее полушпагат у истребителя.