Работа аэропорта в Гамбурге приостановлена из-за угрозы из Ирана

Полиция обыскивает борт, прибывший из Тегерана.

Международный аэропорт в немецком городе Гамбург не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы минирования. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR.

По данным СМИ, сотрудникам поступило сообщение о якобы заложенной бомбе на борту самолета, прибывшего из Тегерана. Воздушное судно находится на стоянке гавани. После эвакуации пассажиров и членов экипажа свою работу начали проводить правоохранители. Они обыскивают лайнер.

Всего на борту из Ирана находились 214 человек. Весь багаж проверяется полицейскими. Воздушная гавань приостановила работу в 13:40 по московскому времени.

Местная полиция отнеслась к ситуации ответственно, так как угроза расценивается как серьезная. Уточняется, что сообщение о бомбе поступило на электронную почту.

Ранее 5-tv.ru писал, что происходит в аэропорту Тель-Авива на фоне обострения палестино-израильского конфликта.