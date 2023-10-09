Сотни людей и отмененные рейсы: что происходит в аэропорту Тель-Авива

Эфирная новость 32 0

Корреспондент «Известий» рассказал о ситуации с вылетом людей из Израиля

Фото, видео: Reuters / Ronen Zvulun; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Желающих покинуть Израиль еще много.

Улететь из Израиля самостоятельно сейчас — почти невыполнимая задача. На фоне сообщений о запуске ракет в сторону крупнейшего международного аэропорта Бен-Гурион, терминал отменяет и переносит десятки рейсов. В залах скопились сотни людей, которые пытаются купить билеты и готовы отдать за них любые деньги. Так, например, рейс в аэропорт Пулково в одну сторону сейчас продается по цене около трехсот тысяч рублей. О происходящем в воздушных гаванях рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков. Все подробности — в его репортаже.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве стал местом притяжения для всего Израиля. Сотни людей пытаются покинуть страну. Но билетов нет. Люди штурмуют кассы. Возле стоек регистрации тоже давка. Все пытаются улететь как можно быстрее в любом направлении. Десятки рейсов отменили или задержали.

Одно из международных направлений, куда вылетают рейсы из Тель-Авива — это Россия. Самолеты израильской авиакомпании принимают в Минеральных водах, Сочи и в Москве.

«Рейс 611 приземлился в аэропорту Домодедово. На борту — десятки человек, которые несколько часов пытались вылететь из Бен-Гуриона. Теперь пассажиры в безопасности и рассказывают в зоне прилёта, что им пришлось пережить в Тель-Авиве», — рассказывает журналист.

Желающих покинуть Израиль еще много. Ряд авиакомпаний либо прекратили полеты в страну, либо перенесли. Подбирать альтернативные рейсы помогают российские дипломаты.

«Определенные сложности возникли у тех наших соотечественников, сограждан, которые прибыли в Израиль рейсом авиакомпаний, которые сейчас прекратили временно осуществление своих полетов. В этом смысле пытаемся оказывать содействие в посадке на имеющиеся рейсы российских авиакомпаний. Но здесь накапливается число людей, которые не могут улететь», — рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Пассажиры, которые застряли в Бен-Гурионе, стараются поддерживать друг друга. Встают в круг, взявшись за руки. А в одном из терминалов музыкант играл на скрипке.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
9 окт
Число погибших в результате атаки ХАМАС в Израиле превысило 700
9 окт
США направили авианосец в Восточное Средиземноморье из-за ситуации в Израиле
9 окт
Опубликованы кадры взрыва многоэтажного здания в секторе Газа
9 окт
В ХАМАС сообщили об обстреле израильского аэропорта Бен-Гурион
9 окт
В Конгрессе США заподозрили Украину в передаче оружия боевикам ХАМАС
9 окт
Найдены тела 260 участников музыкального фестиваля на юге Израиля
8 окт
Жители Израиля массово скупают крупы, овощи и молоко на фоне эскалации
8 окт
Появились кадры массированных ударов Израиля по сектору Газа
8 окт
Ракетный удар по объекту в секторе Газа попал в прямой эфир Al Jazeera
8 окт
Байден распорядился оказать Израилю дополнительную помощь после атаки ХАМАС
+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.49
0.81 106.01
1.22
Большая река течет тихо: китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 октября

Последние новости

6:24
В России отмечают 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
6:12
Есть скрытые кнопки: как отключить слежку в телефоне
6:00
Танк Т-90М — с прорывным характером! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:53
Сотни людей и отмененные рейсы: что происходит в аэропорту Тель-Авива
5:40
Волочкова опубликовала фото из постели и посоветовала «не следить за ее жизнью»
5:26
«Мне плохо»: всегда ли уныние является симптомом настоящей депрессии

Сейчас читают

Певица Валерия о молодых артистах, исполняющих ее песни: «Я вообще не ревную»
Титул «Мисс Россия — 2023» завоевала 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга
Сергей Жуков о смерти клавишника «Руки Вверх»: «Все подавлены и в трауре»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России