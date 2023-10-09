Сотни людей и отмененные рейсы: что происходит в аэропорту Тель-Авива

Желающих покинуть Израиль еще много.

Улететь из Израиля самостоятельно сейчас — почти невыполнимая задача. На фоне сообщений о запуске ракет в сторону крупнейшего международного аэропорта Бен-Гурион, терминал отменяет и переносит десятки рейсов. В залах скопились сотни людей, которые пытаются купить билеты и готовы отдать за них любые деньги. Так, например, рейс в аэропорт Пулково в одну сторону сейчас продается по цене около трехсот тысяч рублей. О происходящем в воздушных гаванях рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Поляков. Все подробности — в его репортаже.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве стал местом притяжения для всего Израиля. Сотни людей пытаются покинуть страну. Но билетов нет. Люди штурмуют кассы. Возле стоек регистрации тоже давка. Все пытаются улететь как можно быстрее в любом направлении. Десятки рейсов отменили или задержали.

Одно из международных направлений, куда вылетают рейсы из Тель-Авива — это Россия. Самолеты израильской авиакомпании принимают в Минеральных водах, Сочи и в Москве.

«Рейс 611 приземлился в аэропорту Домодедово. На борту — десятки человек, которые несколько часов пытались вылететь из Бен-Гуриона. Теперь пассажиры в безопасности и рассказывают в зоне прилёта, что им пришлось пережить в Тель-Авиве», — рассказывает журналист.

Желающих покинуть Израиль еще много. Ряд авиакомпаний либо прекратили полеты в страну, либо перенесли. Подбирать альтернативные рейсы помогают российские дипломаты.

«Определенные сложности возникли у тех наших соотечественников, сограждан, которые прибыли в Израиль рейсом авиакомпаний, которые сейчас прекратили временно осуществление своих полетов. В этом смысле пытаемся оказывать содействие в посадке на имеющиеся рейсы российских авиакомпаний. Но здесь накапливается число людей, которые не могут улететь», — рассказал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Пассажиры, которые застряли в Бен-Гурионе, стараются поддерживать друг друга. Встают в круг, взявшись за руки. А в одном из терминалов музыкант играл на скрипке.