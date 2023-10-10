Белой медведице Айке из Московского зоопарка удалили больной зуб — видео

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

Белой медведице Айке из Московского зоопарка удалили больной зуб

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Во время процедуры животное находилось под наркозом. Как себя сейчас чувствует житель зоосада?

Белой медведице Айке из Московского зоопарка удалили больной зуб. Специалисты заметили изменение в поведении косолапой и снизившийся аппетит. После осмотра животного ветеринаром было принято решение о проведении операции. Как она проходила — показали в пресс-службе учреждения, опубликовав в своем Telegram-канале видео.

Процедура проходила под наркозом, прошла успешно. После ее завершения Айку перенесли в веткорпус. Результат налицо — у медведицы почти сразу наладился аппетит, она снова начала активно плавать и играть в снегу.

Айка живет в Московском зоопарке сравнительно недавно — с середины апреля текущего года. Она переехала в столицу из Ростона-на-Дону. Адаптация на новом месте прошла спокойно и без стресса.

Еще одни любимцем посетителей зоосада является панда Диндин, которая совсем недавно стала мамой. Ее ребенку чуть больше месяца, она весит два килограмма 134 грамма. И, как рассказывал 5-tv.ru, всего несколько дней назад малышка впервые открыла глаза. Пока она реагирует на свет, но не видит. Зрение проснется примерно к двухмесячному возрасту.

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