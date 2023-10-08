Детеныш панд Диндин и Жуи из Московского зоопарка впервые открыл глаза

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 30 0

Малышка появилась на свет в конце августа.

Фото, видео: Московский зоопарк / ТАСС; Telegram / Московский зоопарк / Moscowzoo_official; 5-tv.ru

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Малышка-панденок, которая родилась в Московском зоопарке в конце августа, впервые открыла глаза. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы учреждения в своем официальном Telegram-канале. Девчонка уже реагирует на свет, но пока не видит. Зрение проснется примерно к двухмесячному возрасту.

Пандочке 42 дня от роду, сейчас она весит два килограмма 134 грамма. Директор зоопарка Светлана Акулова в личном блоге рассказала, что детеныш становится все больше похожим на маму, во сне копирует ее позы. Счастливая родительница разрешает дочери выползать из вольера, спокойно ест бамбук, придерживая чадо одной лапой.

Большой подарок Московскому зоопарку сделали самец Жуи и самка Диндин. Кроха стала первой в истории пандой, появившейся на свет в неволе в России. Мама и папа малышки прилетели в столицу из Китая несколько лет назад — так китайские партнеры отметили 70-летие дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему власти КНР решили забрать из зоопарка США трех своих панд.

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