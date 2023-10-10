Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о войне с Россией

По мнению сенатора, вероятность конфликта США с РФ одновременно растет и снижается.

К заявлению экс-главы комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США Марка Милли о росте вероятности военного конфликта между Соединенными Штатами и Россией в ближайшее десятилетие стоит отнестись серьезно. Об этом накануне, 9 октября, сообщил в Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, заявление показывает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме. Одновременно растет и вероятность того, что Америке будет не до военного конфликта с Россией.

В Вашингтоне все больше сторонников позиции, указывающей на Китай, а не на Россию как на основного противника, добавил Пушков. Так, по мнению претендентов на пост президента Америки Дональда Трампа, Вивека Рамасвами, Украина является ложным приоритетом для их страны. Они утверждают, что американской стороне нужно направить вектор внимания на Китай и Тайвань.

Кроме того, сенатор подчеркнул, что Штаты столкнулись с множеством вызовов, ставящих под сомнение их гегемонию, в том числе это Иран, эволюция Глобального Юга, а также КНДР.

«Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов. Третий фактор — необходимость для США вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего так называемого глобального лидерства. Это уже сегодня три кризиса — ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный», — поделился мнением Алексей Константинович.

Член Совфеда РФ добавил, что ситуация в Израиле сейчас требует от США существенного перенапряжения сил и большего вовлечения в конфликт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский генерал Марк Милли высказался о возможной войне США с Россией. По его прогнозам, это может произойти в ближайшие 10-15 лет.