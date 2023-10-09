«Путин победит»: американский генерал высказался о возможной войне США с Россией

Генерал Милли: риск войны США с Россией вырастет в ближайшие 10-15 лет
Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia
Поражение Украины спровоцирует новые конфликты.
После победы российской стороны в конфликте на Украине риск прямого столкновения РФ и США возрастет. Об этом уходящий в отставку глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил в беседе с 60 Minutes.
«Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится», — прокомментировал он.
По словам военного, бюджет может вырасти сразу в два раза. Милли отметил, что это может спровоцировать возможность столкновения сверхдержав. Согласно его прогнозам, это может случиться уже в ближайшие 10-15 лет.
Милли также поделился своим мнением о развернутом контрнаступлении ВСУ. По его словам, анонсированная операция украинской армии оказалась очень затянутой и трудной, а также кровопролитной.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе допустили, что США применят кибероружие против РФ.
- 9 окт
- «Горячие головы»: в Совбезе допустили, что США применят кибероружие против РФ
- 9 окт
- «Немедленно»: Зеленского призвали к переговорам с РФ из-за ситуации в Израиле
- 9 окт
- «Проблемы живучести»: армия США может остаться без танков Abrams из-за Украины
- 9 окт
- Захарова: оружие США попало на Ближний Восток из-за коррупции на Украине
- 9 окт
- Путин посмертно присвоил звание Героя России рядовому солдату Дмитрию Егорову
- 9 окт
- ВС России поразили под Черниговом склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
- 9 окт
- В ЕК оценили, как конфликт Израиля и Палестины повлияет на помощь Украине
- 9 окт
- Российские десантники взяли в плен боевиков ВСУ под Артемовском
- 9 окт
- «Конец Европы»: глава МИД Украины раскрыл последствия поражения в конфликте
- 9 окт
- «Одно из крупных поражений»: как российские войска заманили ВСУ в котел в Купянске
Читайте также
93%
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?