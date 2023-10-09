«Путин победит»: американский генерал высказался о возможной войне США с Россией

Поражение Украины спровоцирует новые конфликты.

После победы российской стороны в конфликте на Украине риск прямого столкновения РФ и США возрастет. Об этом уходящий в отставку глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил в беседе с 60 Minutes.

«Если Украина проиграет, а Путин победит, я думаю, оборонный бюджет в предстоящие годы значительно увеличится», — прокомментировал он.

По словам военного, бюджет может вырасти сразу в два раза. Милли отметил, что это может спровоцировать возможность столкновения сверхдержав. Согласно его прогнозам, это может случиться уже в ближайшие 10-15 лет.

Милли также поделился своим мнением о развернутом контрнаступлении ВСУ. По его словам, анонсированная операция украинской армии оказалась очень затянутой и трудной, а также кровопролитной.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе допустили, что США применят кибероружие против РФ.