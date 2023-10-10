Волонтеры помогли пожилым и инвалидам в рамках акции «Забота рядом»

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Участники молодежного движения сплотились, чтобы позаботиться о старшем поколении.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Три тысячи добрых дел за неделю — итогами всероссийской акции поделилась «Молодая гвардия». Участники молодежного движения сплотились, чтобы позаботиться о старшем поколении.

Пожилым людям волонтеры мыли окна, наводили чистоту — но не только в квартирах. Тем, у кого частные дома, помогли с порядком во дворах.

А еще покупали продукты, договаривались о визитах к врачам, настраивали полезные электронные сервисы. И пообещали, что все это — не разовая акция.

«Мы оставим телефон, если что-то надо — продуктов купить, чтобы вы не выходили лишний раз. Они, конечно, вам помогут», — говорит член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Позаботились и о досуге — так, в Астраханской области прошли занятия по йоге. В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде провели праздник красоты.

Стилисты обучили подопечных тонкостям макияжа. Акция, как отмечается, охватила и новые регионы.

Ранее 5-tv.ru писал, что наборы для новорожденных вручили молодым родителям из новых регионов.

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