«Еще на что намекнете?» — Боярская ответила на слухи о третьей беременности

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 11 0

Боярская отказалась комментировать слухи о третьей беременности

«Еще на что намекнете?» — Боярская ответила на слухи о третьей беременности

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Имеют ли эти сплетни какое-либо основание?

Елизавета Боярская отказалась комментировать слухи о своей третьей беременности. На шоу на одном из федеральных каналов актриса заявила, что лучше говорить о погоде и временах года, а не намекать на ее интересное положение.

Слухи о том, что Боярская ждет третьего ребенка, появились из-за того, что особо внимательные зрители заметили ее округлившийся живот после спектакля в московском театре. На прямой вопрос журналистов о возможной беременности 37-летняя звезда отвечать не стала.

«Давайте поговорим о погоде. Вы любите осень? И я люблю осень. Вы еще на что намекнете? Будете много знать — скоро состаритесь», — заявила артистка.

Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым с 2010 года. Пара воспитывает двоих мальчиков — Андрея и Григория.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета Боярская заболела коронавирусом.

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