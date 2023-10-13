Жителя Уфы арестовали за изнасилование и убийство собственной сестры

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 83 0

Тело 14-летней девочки обнаружили в багажнике машины.

Жителя Уфы арестовали за изнасилование и убийство собственной сестры

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Читайте нас в: Дзен Новости

Жителю Уфы предъявлено обвинение в убийстве его 14-летней сестры. Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Республике Башкортостан, 21-летнему уфимцу выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, молодой человек, находясь в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал младшую сестру, после чего задушил ее и спрятал в одной из комнат. Потом попытался вывезти тело в багажнике родительского автомобиля, но испугался задержания и сбежал.

«Наутро мать, не обнаружив дома дочку, обратилась в полицию, но вскоре сама нашла ее тело», — сообщили в ведомстве.

Сбежавшего уфимца нашли на чердаке одного из многоквартирных домов недалеко от места, где живет семья. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Уфе мужчина зверски убил соседку по коммуналке за жалобы на грязь.

+11° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
97.31
0.32 102.55
-0.49
«Путь предначертан»: астролог раскрыла феномен рожденного в затмение Трам...

Последние новости

20:31
Нострадамус предупреждал: страшные предсказания про Ближний Восток начинают сбываться
20:17
Путин: судьба вернувшихся на родину россиян зависит от их поведения и действий
20:03
«Потом не удивляйтесь»: как тату серийных убийц могут повлиять на сына Елены Яковлевой
19:48
Уровень доверия россиян Путину превысил 78%
19:34
«Намного дороже амбиций»: как Валерия «сгубила» политическую карьеру Пригожина
19:23
Госсекретарь США провел переговоры с палестинским лидером

Сейчас читают

Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики
Актриса фильма «Любовь и голуби» умерла от тяжелой болезни
Хранительницы смыслов: галерея женских образов представлена в спектакле «Занавес»
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России