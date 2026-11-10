Пытали раскаленным утюгом: две женщины жестоко убили жителя Архангельской области

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Василиса Власова
Василиса Власова 9 0

Злоумышленницы устроили хозяину квартиры допрос с избиением.

Две женщины пытали утюгом и убили собутыльника

Фото: © РИА Новости/Вадим Жернов

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Две женщины пытали утюгом собутыльника в Архангельской области

Две жительницы Архангельской области предстанут перед судом по делу о жестоком нападении на мужчину, который умер от полученных травм. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

Все произошло осенью 2025 года в Котласе. Мужчина пригласил двух знакомых женщин к себе домой, где компания несколько дней распивала спиртное.

Позже гостьи настойчиво потребовали у хозяина квартиры банковскую карту и код от нее. Мужчина отказался.

После этого женщины напали на него. Мужчину избивали, ранили ножом и прижигали тело раскаленным утюгом. Затем злоумышленницы забрали его паспорт и скрылись.

От полученных травм мужчина почти сразу скончался.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы в отношении двух обвиняемых передали в суд.

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