Помогает ли такая старая техника украинским боевикам в террористических планах?

Украинские войска на купянском направлении используют танки Т-55, которым уже более чем полвека, для сдерживания Вооруженных сил России. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Синьковка, для сдерживания наших войск ВФУ… применили старый советский танк Т-55, который выпускался в СССР в 1959–1965 годах», — написал он.

Судя по внешнему виду и работе на поле боя, добавил Марочко, танк прошел капитальный ремонт и модернизацию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Самая большая дальность поражения: в США удивились мощи российского вооружения

Ранее 5-tv.ru писал, что российские морпехи пресекли попытку ВСУ высадиться рядом с ЗАЭС.