Все попытки украинских боевиков обречены на провал.

Гендиректор МАГАТЭ сообщил об обещании Владимира Зеленского не обстреливать Запорожскую АЭС. Об этом Рафаэль Гросси заявил в интервью британской газете The Guardian. По его словам, украинский президент заверил, что ВСУ не будут напрямую бомбить станцию. И ключевое слово тут «напрямую».

Про диверсантов, которые пытаются подобраться к станции, Зеленский, похоже, умолчал. Зато громко говорят российские орудия, которые не дают боевикам осуществить задуманное. С берегов Каховского водохранилища — наш корреспондент Мэри Бадунц. Все подробности — в ее репортаже.

На этих кадрах очередная попытка ВСУ высадится на берег, рядом с Запорожской АЭС. Катер с небольшой группой сразу заметили наши морпехи. Завязался бой. Лодку потопили — двоих взяли в плен. Остальных диверсантов уничтожили сами ВСУ.

«Мы сейчас в прямой видимости от противника. Это левый берег Каховского водохранилища. Позиции ВСУ находятся вот там — по прямой это около пять-шесть километров», — рассказывает журналист.

Идем к наблюдательному посту. Днем диверсанты не очень активны. Предпочитают действовать ночью. И вновь ночные кадры. С правого берега почти обмелевшего Каховского водохранилища приближается украинская ДРГ. Их обычная тактика: сначала на лодке. Там, где вода ушла пешком. Вот от точного удара наших артиллеристов столб воды поднимается вверх.

«Водохранилище за все эти месяцы очень сильно обмелело. И с каждым днем воды становится все меньше и меньше. Видите, обнажилось дно. Появились маленькие островки. Еще ни разу противнику не удалось даже близко подойти к нашим позициям», — рассказывает журналист.

Они хорошо укреплены, а берег плотно усеян минами. Высадится — нет шансов. О неудачных попытках рассказывает сам глава украинской разведки.

Обстреливать станцию тяжелой артиллерией противник перестал, но активно использует дроны. Атомную станцию и ее окрестности защищают морпехи 810-й бригады Черноморского флота. Рассказывают, что высадка морского десанта в этом направлении — бессмысленные маневры. Каждая группа как на ладони. ВСУ только теряют людей и технику.