Самая большая дальность поражения: в США удивились мощи российского вооружения

Military Watch: российский Су-57 превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи
Фото: Пресс-служба ОАК / ТАСС
Какие преимущества имеет истребитель ВС РФ? Насколько эффективен он в зоне спецоперации на Украине?
Российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет самую большую дальность поражения. Боевой самолет сильно превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи. Об этом пишет Military Watch Magazin.
«Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <…>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет», — говорится в публикации.
Одно из главных преимуществ Су-57 — ракета Р-37М, которая уже показала свою эффективность в ходе спецоперации. С помощью нее истребитель поражает воздушные цели на расстоянии в два раза больше, чем его американские и китайские аналоги.
Также Су-57 может использовать широкий спектр ракет класса «воздух — земля». А в будущем, вероятно, истребитель будет применять уменьшенную версию гиперзвукового «Кинжала».
«Мста-С» — кость в горле для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО за день
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США напряглись из-за наращивания производства Су-34 в России.
- 13 окт
- Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
- 13 окт
- Совсем отчаялись: в США сообщили о создании Киевом «армии зомби»
- 13 окт
- «Загнали в ловушку»: в США назвали важную ошибку Киева на фронте
- 13 окт
- Минобороны РФ сообщило о восьми групповых ударах по объектам ВСУ
- 13 окт
- В Киеве пожаловались на нежелание украинцев защищать свою страну
- 13 окт
- Российские Су-34 под Купянском нанесли пять авиаударов по складу боеприпасов ВСУ
- 13 окт
- Киев выпустил на поле боя танк полувековой давности
- 13 окт
- Под защитой: как российские морпехи пресекли попытку ВСУ высадиться рядом с ЗАЭС
- 13 окт
- Российские артиллеристы сорвали атаку ВСУ на краснолиманском направлении
- 13 окт
- «Мста-С» — кость в горле для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО за день
Читайте также
58%
0.32 102.55
-0.49
Нашли ошибку?