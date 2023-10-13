Самая большая дальность поражения: в США удивились мощи российского вооружения

Какие преимущества имеет истребитель ВС РФ? Насколько эффективен он в зоне спецоперации на Украине?

Российский истребитель пятого поколения Су-57 имеет самую большую дальность поражения. Боевой самолет сильно превосходит зарубежные аналоги по огневой мощи. Об этом пишет Military Watch Magazin.

«Су-57 выделяется среди истребителей своего поколения не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях <…>, но и высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет», — говорится в публикации.

Одно из главных преимуществ Су-57 — ракета Р-37М, которая уже показала свою эффективность в ходе спецоперации. С помощью нее истребитель поражает воздушные цели на расстоянии в два раза больше, чем его американские и китайские аналоги.

Также Су-57 может использовать широкий спектр ракет класса «воздух — земля». А в будущем, вероятно, истребитель будет применять уменьшенную версию гиперзвукового «Кинжала».

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США напряглись из-за наращивания производства Су-34 в России.