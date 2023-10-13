Без 10 слоев одежды: как утеплиться осенью и выглядеть стильно

В холодное время года даже самые стильные образы все равно выглядят более громоздко, чем луки, созданные для летней жизни. От этого не уйти, ведь помимо актуальных трендов не стоит забывать и о рисках простуды в дождливую погоду, что и вызывает потребность одеться как можно теплее, примерив на себя три-четыре слоя одежды. Однако многослойность — не единственное спасение от холодов: достаточно понять, какие вещи могут действительно согревать, чтобы создавать образы без тонны одежды на себе. Стилист Лена Червова рассказала порталу «Страсти», что носить осенью, чтобы выглядеть стильно, избегая нагромождения образов тремя слоями вещей.

Чтобы не замерзнуть, выбирайте трикотаж

Если вы не хотите многослойности, то, конечно же, лучше выбирать вещи из трикотажа, потому что они всегда отлично греют, а также комфортны к телу. Какие же это вещи?

Джемпера

В первую очередь, я рекомендую обратить внимание на достаточно объемные джемпера. Кстати, когда джемпер свободный, под ним хорошо циркулирует воздух и из-за этого вы сохраняете тепло намного дольше. Для тех, кто боится замерзнуть — это отличный лайфхак. Также присмотритесь к джемперам с V-образным вырезом, с круглым вырезом, к удлиненным и укороченным моделям разных цветов и с разными принтами. Вариантов очень много, поэтому каждый день вы сможете собирать для себя новый образ.

Кардиганы

Второе — это, конечно же, кардиганы. Они очень сильно помогают при холоде, причем их можно надеть поверх футболки или топа или носить самостоятельно, если вырез кардигана неглубокий и позволяет это. Кстати, надевая кардиган на голое тело, вы получаете отличный секси-вариант образа.

Водолазки

Третье — это водолазки из натуральных материалов, например, из кашемира или шерсти. Они будут очень комфортны к телу и будут отлично согревать, даже если они очень тонкие. Водолазки можно носить самостоятельно или сочетать с курткой, косухой или тренчем, а также с джинсами, платьями-комбинациями или брюками.

Альтернатива трикотажу

«Если речь не о трикотаже, то тут я также советую натуральные составы. Допустим, шерстяные жакеты, рубашки и футболки из хлопка — все эти вещи максимально приятны к телу и в этом вы не замерзнете, так как такая одежда сделана не из синтетических материалов, которые, как раз-таки, не так полезны и в холодное, и в жаркое время года», — подытожила стилист.

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