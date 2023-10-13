В Париже и Вене прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины
Митинги разогнала полиция, есть задержанные.
Фото, видео: Reuters / SARAH MEYSSONNIER; 5-tv.ru
В Вене попытались устроить масштабное шествие в поддержку Палестины. Демонстрантов не остановил даже запрет австрийских властей. Более 500 человек скандировали анти-израильские лозунги и несли по улицам зеленые флаги. Полиция призывала протестующих покинуть площадь, но пыл демонстрантов было не унять. Тогда силовики окружили толпу и приступили к разгону.
Но наиболее ожесточенные столкновения произошли во Франции. Несмотря на запрет со стороны властей, люди в нескольких городах вышли на улицы, чтобы поддержать Палестину. В Париже толпу разгоняли водометами и слезоточивым газом. Несколько десятков человек задержаны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция официально поддержала Израиль.
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