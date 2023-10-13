Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем Российскую академию образования.

Она была учреждена ровно 80 лет назад и, как сказал президент в своём видеобращении, всё это время не теряла звания главного центра развития педагогических наук.

После окончания Великой Отечественной войны академия выполнила стратегичекую задачу - для восстановления мирной жизни консолидировала лучший отечественный опыт и традиции русской школы.

"В том, что в нашей стране была создана одна из самых сильных в мире образовательных систем, безусловно, есть и огромный вклад академии, так же как и то, что в реализации тех масштабных проектов, которые двигали нашу страну вперёд во второй половине ХХ века, огромная заслуга преподавателей школ и вузов", - отметил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России растет популярность среднего профессионального образования.