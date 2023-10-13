«Россети» приняли участие в Молодежном дне Российской энергетической недели

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 44 0

В энергетической компании рассказали, какими качествами должен обладать хороший специалист в этой сфере.

«Россети» приняли участие в Молодежном дне Российской энергетической недели

Фото: Telegram / Россети / rosseti_official

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ПАО «Россети» приняли участие в Молодежном дне Российской энергетической недели (РЭН), в ходе которого состоялся круглый стол Минэнерго РФ «Студент и его первая работа в ТЭК». На мероприятии выступила директор по управлению персоналом и организационному развитию энергетической компании Дарья Борисова.

Она рассказала о сотрудничестве со 135 вузами, совершенствовании механизма целевых программ обучения и критериях, которые учитываются при приеме выпускников на работу.

Борисова отметила, что в нынешних реалиях хорошему специалисту нужно уметь расти в профессиональном плане в постоянно меняющихся условиях.

«Безусловно для каждой профессии есть свои специфичные требования, но, пожалуй, главная универсальная компетенция современного мира — быть готовым жить и развиваться в постоянно меняющихся обстоятельствах и постоянно учиться. Эти качества мы приветствуем и стараемся развивать в наших сотрудниках», — подчеркнула она.

Также представители энергетической компании приняли участие в заседании Молодежного совета электроэнергетики при Минэнерго РФ, интерактивных сессиях по созданию проектов, направленных на развитие и популяризацию ТЭК, презентации программы «Всемирный фестиваль молодежи», интерактивной выставке вакансий и презентации «Карьерный навигатор».

Кроме того, в рамках (РЭН) состоялись финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов и Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети». В награждении победителей принял участие зампредседателя правительства страны Александр Новак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Россети» и «ОПОРА РОССИИ» договорились о сотрудничестве.

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