От любовницы Людовика XV до смерти на гильотине: шесть фактов о Жанне Дюбарри

Незаконнорожденная дочь монаха-францисканца Жанна Дюбарри вошла в историю как фаворитка Людовика XV и прошла путь от уличной торговки до графини, сменив несколько фамилий, домов и любовников, и закончив жизнь на плахе. Женское издание «Горящая изба» опубликовало несколько любопытных фактов биографии знаменитой любовницы французского короля, к образу которой неоднократно обращались писатели и кинематографисты.

Детство в монастыре

В семилетнем возрасте Жанну отдали в женский Сент-Орский монастырь, где она воспитывалась в строгости до 15 лет. Пребывание в обители не прошло для Дюбарри впустую: всю дальнейшую жизнь она свято чтила церковные традиции и даже построила несколько часовен в разных департаментах Франции. Одну из них — в Лувесьенне — она щедро одарила свечами, картинами и украшениями.

Уличная торговка, модистка, куртизанка

Покинув монастырь, Жанна вернулась к матери и отчиму. Семья жила крайне бедно, и чтобы заработать, пятнадцатилетняя девушка продавала на улице табакерки, искусственный жемчуг, футляры для булавок и прочие безделушки.

Желая дочери лучшей судьбы, мать пристроила ее ученицей к молодому парикмахеру Ламецу. Однако у Жанны не заладились отношения с матерью мужчины, которая обвинила ее в том, что она соблазнила молодого человека.

Лишившись места ассистентки парикмахера, будущая фаворитка короля стала компаньонкой богатой пожилой вдовы мадам де ля Гард и переехала жить в ее шикарную виллу на окраине Парижа. Однако и здесь Жанну вскоре обвинили в интрижках с женатыми сыновьями хозяйки и выгнали.

После очередного скандала юная красотка устроилась модисткой в модный магазин, а еще спустя пару лет стала одной из «сотрудниц» Parc-aux-Cerfs — борделя для аристократов. По другой версии Жанна оказалась в публичном доме известной сводницы Маргариты Гурдан. Так или иначе, за девушкой закрепилась слава «женщины улиц» — так называли секс-работниц.

Посещая «по работе» игорный дом на улице Бурбон, двадцатилетняя куртизанка встретила там сорокалетнего графа Жана Дюбарри — известного авантюриста и шулера. Одним из его развлечений было соблазнять молодых красавиц, обучать их манерам, а потом «продавать» знатным друзьям. В юной Жанне он сразу разглядел потенциал, а позднее она стала его самой выгодной «инвестицией».

В покоях короля

При первой же встрече Жанна очаровала Людовика XV своей красотой и естественностью, которая резко отличала ее от жеманных придворных дам. Однако негласные правила гласили, что фаворитка монарха должна была быть замужней и благородной.

Тогда покровитель девушки Жан Дюбарри справил ей новое свидетельство о рождении и «женил» на ней своего холостого брата Гийома. Благодаря этому новоиспеченная графиня Жанна Дюбарри смогла официально предстать при дворе. Ее формальный брак через четыре года расторг парламент Парижа.

Среди врагов Жанны Дюбарри была сама Мария-Антуанетта

По свидетельствам современников, Людовик души не чаял в своей фаворитке, однако остальные придворные, в первую очередь дамы, сторонились ее, презирая за низкое происхождение и «уличное прошлое». Считалось, что общение с графиней Дюбарри может запятнать репутацию.

Главной противницей Жанны при дворе стала будущая королева Франции Мария-Антуанетта. В одном из писем она отзывалась о Дюбарри, как о «самом глупом и бесстыдном существе, которое только можно представить».

Кроме того, на фаворитку короля ополчился премьер-министр Этьен-Франсуа де Шуазель. После первой встречи с Жанной он отметил, что манеры выдают в ней молодую провинциалку. Однако, по ряду свидетельств, неприязнь министра вызвало то, что Дюбарри заняла при дворе место, на которое Шуазель продвигал свою сестру — герцогиню де Граммон.

Спасала приговоренных к смерти

Исследователи утверждают, что несколько раз Дюбарри использовала свое влияние на Людовика, чтобы спасти приговоренных к казни. В числе спасенных ею называют некую Апполин Грегуа, которую приговорили к смерти из-за нескольких мелких краж и мертворожденного ребенка. Дело в том, что закон того времени обязывал сообщать властям о беременности, а Апполин этого не сделала. Узнав о предстоящей казни, Жанна потребовала проявить к девушке милосердие, и казнь для Грегуа заменили тюремным заключением.

Кроме того, Дюбарри спасла от казни пожилого графа Луэсме и его супругу. Их осудили за случайное убийство судебного пристава, который пришел арестовывать их имущество за долги. По просьбе Жанны Людовик повелел заменить смертный приговор графу и графине Луэсме тюремным заключением сроком на девять лет.

Просила палача не делать ей больно

После Великой французской революции Жанну Дюбарри арестовали и обвинили в пособничестве контрреволюции. Трибунал приговорил ее к смерти.

По утверждениям очевидцев, последние дни бывшая любовница короля встретила в отчаянии. Дюбарри рыдала и умоляла сохранить ей жизнь, а по пути к гильотине упиралась так, что жандармам пришлось буквально тащить ее силой. При этом графиня просила их не делать ей больно. История сохранила последние слова Дюбарри на эшафоте: «Еще минуточку, господин палач».

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