Россиянка рухнула в расщелину при восхождении на пик Непала на высоте 6680 метров

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 116 0

Судьба женщины до сих пор остается неизвестной.

Россиянка рухнула в расщелину при восхождении на пик Непала на высоте 6680 метров

Фото: www.globallookpress.com / EIBNER/EXPA/Michael Gruber, via

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Россиянка рухнула в расщелину при восхождении на пик Непала на высоте 6680 метров. Об этом со ссылкой на осведомленные источники заявляет газета The Himalayan Times.

По имеющейся информации, все произошло приблизительно в 11:25 утра по местному времени (08:40 — по московскому времени — Прим. ред.). Женщина находилась в составе туристической группы, в числе которой было еще два мужчины. Ей 38 лет. Пока судьба несчастной неизвестна.

«Предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной миссии», — отметил в интервью СМИ директор компании Himalayan Guides Исвари Пауделя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при восхождении на гору погибла блогер и подруга звезды шоу-бизнеса Виктории Бони — Анна Гуту.

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