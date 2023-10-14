Россиянка рухнула в расщелину при восхождении на пик Непала на высоте 6680 метров. Об этом со ссылкой на осведомленные источники заявляет газета The Himalayan Times.

По имеющейся информации, все произошло приблизительно в 11:25 утра по местному времени (08:40 — по московскому времени — Прим. ред.). Женщина находилась в составе туристической группы, в числе которой было еще два мужчины. Ей 38 лет. Пока судьба несчастной неизвестна.

«Предпринимаются усилия по запуску поисково-спасательной миссии», — отметил в интервью СМИ директор компании Himalayan Guides Исвари Пауделя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при восхождении на гору погибла блогер и подруга звезды шоу-бизнеса Виктории Бони — Анна Гуту.