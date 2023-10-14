Звезда «Бэтмена» Майкл Кейн объявил об уходе из кино

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 197 0

Актер сыграл более чем в ста полнометражных картинах, удостоившись за свою многолетнюю карьеру двух «Оскаров» и трех «Золотых глобусов».

Звезда «Бэтмена» Майкл Кейн объявил об уходе из кино

Фото: REUTERS / James Akena

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Звезда «Бэтмена» — британский актер Майкл Кейн сообщил о завершении карьеры. Об этом сообщает издание Page Six.

«Я все время говорю, что ухожу на пенсию. Что же, теперь я ушел», — признался артист.

В марте Майкл Кейн отпраздновал 90-летие. И причиной ухода из мира кино он назвал свой возраст. Он отметил, что сыграл множество главных ролей в фильмах известных режиссеров. Теперь пришло время уступить дорогу молодым.

«Единственные роли, которые я могу получить сейчас, — это 90-летние мужчины. Или, может быть, 85-летние. Поэтому я подумал, что, возможно, мне лучше уйти со всем этим», — сказал актер.

Также Кейн признался, что возраст отражается и на здоровье.

«У меня проблема с позвоночником, которая влияет на ноги. Я не могу очень хорошо ходить», — признался артист.

В 2023 году должен выйти последний фильм с участием актера — «Великий беглец» Оливера Паркера. В нем он сыграл ветерана Второй Мировой войны, сбегающего из дома престарелых, чтобы попасть на годовщину высадки в Нормандии.

Кейн сыграл более чем в ста полнометражных картинах, удостоившись за свою многолетнюю карьеру двух «Оскаров» и трех «Золотых глобусов». Кроме серии блокбастеров про Бэтмена он известен широкому зрителю и по другим фильмам. Среди них «Интерстеллар», «Иллюзия обмана», «Обитель проклятых», «Последний охотник на ведьм».

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