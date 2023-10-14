«С юбилеем, дорогой!» — вдова Юдашкина трогательно почтила его память

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 87 0

Вдова Валентина Юдашкина почтила его память архивными фото

«С юбилеем, дорогой!» — вдова Юдашкина трогательно почтила его память

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Знаменитому модельеру 14 октября исполнилось бы 60 лет.

Вдова модельера Валентина Юдашкина в день его 60-летия опубликовала в соцсети трогательные снимки с покойным супругом, почтив таким образом его память.

«Люблю тебя! С юбилеем, дорогой!» — написала Юдашкина.

На публикацию отреагировали многие знаменитости, в том числе Инна Маликова, Игорь Гуляев, певица Валерия. Дочь модельера Галина также почтила память отца, выставив в соцсети семейное фото.

«Любимый наш папуля! С днем рождения тебя, очень сильно скучаем и думаем о тебе каждый день!» — написала наследница Юдашкина.

Также в честь отца Галина, которая сейчас управляет домом моды Valentin Yudashkin, организовала в Дубае показ коллекции, к которой успел приложить руку знаменитый модельер.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Последние годы жизни он боролся с онкологией. Метастазы появились по всему телу, в том числе в головном мозге, но очагом онкологии была почка. Несмотря на недуг, мэтр продолжал работать и выходить в свет, желая находиться на публике, а не в тени.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему фото Марины Юдашкиной на отдыхе в Майами возмутили пользователей сети.

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