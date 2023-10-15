«Пугают друг друга»: Путин о рекомендациях США готовиться к войне с РФ и Китаем

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 61 0

Путин: нездоровые мысли США о войне с РФ и КНР настораживают, но они несерьезные

«Пугают друг друга»: Путин о рекомендациях США готовиться к войне с РФ и Китаем

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Глава государства отметил, что такие мысли к головы к здоровым людям не приходят.

Президент РФ Владимир Путин не воспринимает всерьез рекомендации комиссии конгресса США готовится к «одновременной войне» с Россией и Китаем. Своим мнением он поделился в эфире федерального канала.

Путин в очередной раз подтвердил, что Москва и Пекин дружат не «против» кого-то, а за «за созидание». Они не создают оси и военно-политические союзы, чего нельзя сказать про западные страны.

«Я не думаю, что эти какие-то „здоровые“ мысли приходят в головы к „здоровым“ людям», — прокомментировал президент.

Путин обратил внимание, что сейчас к войне нужно быть готовым всем и напомнил старинный и известный принцип: хочешь мира — готовься к войне.

«Но мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они хотят воевать с Россией, то это уже совсем другая война, это не проведение специальной военной операции», — отметил он.

Глава государства указал на происходящее на Ближнем Востоке. По его словам это нельзя сравнивать с действиями России на Украине. Это касается и возможных конфликтов между ядерными державами — это будет другая история, отличная от СВО, поэтому в здравом уме такие мысли прийти не могут.

«Если они приходят, это заставляет нас только настораживаться. А тем более воевать сразу и с Россией, и с Китаем — чушь, конечно. Не думаю, что все это по-серьезному. Так, друг друга пугают», — заключил он.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о полном провале украинского контрнаступления.

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