«Адреналин зашкаливал»: экстремальные съемки Прилучного едва не стоили ему жизни

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Алина Крылова
Алина Крылова 24 0

Павел Прилучный на съемках фильма рисковал здоровьем, ныряя в холодной воде

«Адреналин зашкаливал»: экстремальные съемки Прилучного едва не стоили ему жизни

Фото: www.globallookpress.com /Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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После рождения сына от Брутян «мажор» соглашается на самые безрассудные поступки ради заработка и большей популярности.

Супруга Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, не раз говорила о том, как счастлива рядом с мужем. Актриса старается проводить с мужем больше времени: нередко брюнетка отказывается от работы в кадре, чтобы присутствовать на съемках любимого человека.

Если до беременности Зепюр Прилучный изо всех сил старался себя беречь, то в последнее время актер пустился во все тяжкие. Ради съемок в одном из последних проектов исполнитель ролей даже пошел на риск и несколько минут купался в холодной воде зимой ради удачного кадра. Чтобы действо выглядело максимально эффектно, Прилучный даже научился работать с аквалангом.

В критический для него момент жена была рядом и видела, как Павел истязает себя ради достойного результата. 

«Если честно, было страшно. Я понимал, что вокруг меня есть специально обученные люди, которые спасут. Но в какой-то момент, когда, например, начинает заканчиваться воздух в легких, уровень адреналина зашкаливает», — поведал актер в эфире программы на федеральном канале. 

К счастью, обошлось без эксцессов. Уже после того, как камера выключилась, актера согрели, отпоили чаем и позволили отдохнуть, но ту экстремальную смену актер запомнил надолго.

Ранее 5-tv.ru писал о детских радостях родившегося в бедной семье Павла Прилучного. 

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