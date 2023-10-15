Джими Хендрикс назван величайшим гитаристом всех времен

Умерший в 1970 году виртуоз изобрел собственный стиль игры и повлиял на развитие многих жанров современной музыки.

Американский музыкант, певец и композитор Джими Хендрикс возглавил список 250 величайших гитаристов всех времен, составленный экспертами издания Rolling Stone.

В посвященной виртуозу публикации отмечается, что Хендрикс был «шоуменом, который играл на гитаре зубами или держа ее за спиной, но за этой театральностью скрывался настоящий мастер инструмента».

Также критики указали на то, что умерший в 1970 году гитарист изобрел собственный микс блюза и психоделии, и повлиял на развитие рока, хеви-метала, фанка и других направлений современной музыки.

«Его карьера длилась восемь лет, но музыканты тратят всю жизнь, изучая его блестящую технику и импровизационный гений», — говорится в статье.

Следом за Хендриксом, по версии издания, идут Чак Берри — один из основоположников рок-н-ролла и Джимии Пейдж — гитарист легендарной британской группы Led Zeppelin.

Также в список лучших исполнителей всех времен вошли основатель группы Van Halen Эдди Ван Хален, участники группы Metallica Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэмметт, гитаристы-виртуозы Джефф Бек и Карлос Сантана, блюзмен Би Би Кинг, гитарист группы Black Sabbath Тони Айомми, Кит Ричардс из Rolling Stones и другие всемирно известные музыканты.

Эксперты издания указали, что, составляя рейтинг, стремились собрать в нем артистов, которые направили «данный им Богом дар в великолепные, меняющие мир песни и альбомы, а не просто во впечатляющую игру».

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