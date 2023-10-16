Упал на сцене: на концерте умер 21-летний мобилограф группы «Ирина Кайратовна»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 943 0

Мобилограф группы «Ирина Кайратовна» умер на концерте в Астане

Упал на сцене: на концерте умер 21-летний мобилограф группы «Ирина Кайратовна»

Фото: Instagram* / zhilkaidarov__

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Товарищи Шахназа Жылкайдарова ждут заключения о причине его внезапной смерти.

Представители популярной казахстанской группы «Ирина Кайратовна» сообщили в соцсетях о смерти мобилографа Шахназа Жылкайдарова. 21-летний парень внезапно скончался за несколько минут до начала концерта в Астане. Он был фотографом коллектива, снимавшим контент для блогов с помощью смартфона. Этот жанр появился почти 20 лет назад и породил отдельную профессию благодаря развитию соцсетей.

Коллеги Жылкайдарова пока не знают, что стало причиной его скоропостижной смерти, они ждут заключения экспертов из компетентных органов. Известно, что прямо на сцене, снимая выступление разогревающего диджея, парень упал, потерял сознание. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать его. Через полчаса в пабликах «Ирины Кайратовны» появилось заявление.

«Ирина Кайратовна» — творческое объединение, выпускающее музыкальный и юмористический контент. История команды началась весной 2017 года с создания вайнов и скетчей для социальных сетей. Со временем появился канал на YouTube и «Шоу Ирины Кайратовны», на него подписаны 386 тысяч пользователей.

В связи с утратой коллектив отменил запланированные на 14 и 15 октября концерты в Астане. В конце месяца группа отправится в концертный тур по Европе, он будет посвящен «памяти и уважению Шахназу».

Ранее, сообщал 5-tv.ru, в Петербурге найдено тело художника Гавриила Лубнина с ножом в сердце.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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