Десятилетний мальчик погиб под обстрелами ВСУ в Донецке

Ребенок, раненый во время очередного обстрела Донецка ВСУ, скончался в больнице. Десятилетний мальчик был тяжело ранен во время прилетов по Кировскому району города.

Один из снарядов попал во двор частного жилого дома, где в это самое время играл ребенок. Ранения оказались слишком тяжелыми, усилия медиков не смогли спасти ему жизнь.

Накануне украинские боевики выпустили по жилым районам Донецка около 20 снарядов, в том числе и кассетных. Ранения получил житель поселка Владимировка.