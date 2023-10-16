Десятилетний мальчик погиб под обстрелами ВСУ в Донецке

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Украинские боевики выпустили по жилым районам города около 20 снарядов, включая кассетные.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ingeborg Knol; 5-tv.ru

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Ребенок, раненый во время очередного обстрела Донецка ВСУ, скончался в больнице. Десятилетний мальчик был тяжело ранен во время прилетов по Кировскому району города.

Один из снарядов попал во двор частного жилого дома, где в это самое время играл ребенок. Ранения оказались слишком тяжелыми, усилия медиков не смогли спасти ему жизнь.

Накануне украинские боевики выпустили по жилым районам Донецка около 20 снарядов, в том числе и кассетных. Ранения получил житель поселка Владимировка.

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