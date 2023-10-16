В России узаконят продажу алкоголя на верандах кафе и ресторанов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 48 0

Действующий запрет на вынос спиртных напитков на открытые веранды часто нарушается из-за правовой неопределенности.

В России узаконят продажу алкоголя на верандах кафе и ресторанов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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В российских кафе и ресторанах вскоре официально будет разрешено продавать алкоголь на верандах. Соответствующий законопроект был одобрен правительством, сообщается в материале «Известий». На данный момент выносить коктейли запрещено, норму регулирует статья 16 закона о госрегулировании алкогольной продукции 1995 года. За нарушение полагается штраф от 200 до 300 тысяч рублей и лишение лицензии.

В разработке нового законопроекта принимал участие председатель Федерации рестораторов и отельеров России, основатель сети ресторанов «Мясо& Рыба» Сергей Миронов. Он подчеркнул, что действующие нормативы были приняты до появления в заведениях систем цифрового контроля движения алкоголя (ЕГАИС Алкоголя). В законодательных документах, кроме того, вообще не фигурировало понятие «летняя веранда».

Запрет был введен с целью исключить продажу алкоголя в точках, маскирующихся под веранды, но на деле не соответствующих требованиям законодательства. При этом, отмечают эксперты, чьи-то реальные нарушения негативно сказываются на деятельности официально работающих заведений с летними столиками на улице.

Депутат Госдумы Сергей Колунов назвал текущую ситуацию последствием правовой неопределенности. Рестораторы часто нарушают правило относительно алкоголя, аргументируя свои действие тем, что веранда — это часть заведения. Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук в свою очередь предупредил опасения относительно роста числа выпивох на улицах. Он назвал запрет на вынос спиртного устаревшим и отметил — в большинстве городов России уже сформирована культура потребления алкоголя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несмотря на санкции Латвия вошла в ТОП-3 поставщиков вина в РФ, вытеснив Италию.

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