И санкции не помеха: Латвия вошла в ТОП-3 поставщиков вина в РФ, вытеснив Италию

Всего за восемь месяцев 2023 года в страну ввезли вина более чем на 485 миллионов долларов.

Экспорт вина из Италии в Россию с января по август текущего года сократился на 4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За указанный временной промежуток лидерами среди поставщиков вина в страну стали Литва, Грузия и Латвия, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на платформу ООН Comtrade.

Авторы указывают, что за первые восемь месяцев 2023 года в РФ было ввезено вина на сумму более чем 485 миллионов долларов, при этом более четверти этой суммы пришлось на Литву. Бывшая союзная республика нарастила экспорт в Россию на 20,6%.

За соответствующий период Грузия отгрузила продукции стоимость в 112,1 миллиона долларов. Показатели этого года превысили прошлогодние на 19,4%. Латвия же нарастила экспорт на 18,5%, поставив вина на 79,5 миллиона долларов и вытеснив из топ-3 крупнейших поставщиков Италию.

Отмечается, что Литва и Латвия в 2023-м завезли в РФ больше всего вина из Италии — на 59,3 миллиона долларов в общей сложности. Страны Балтии также завозили продукцию из Испании и Германии, поставив испанского вина на 21 миллион долларов, а немецкого на 14,1 миллиона долларов.

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