🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Стрельце. Нерешительность может поставить крест на достижении целей. Каким знакам стоит проявить настойчивость?
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 18 октября, Лунный Стрелец несколько уводит наши мыслительные процессы от земной логики и конкретики в область абстрактного мышления.
♈ Овны
Отличный день для работы. Вам удастся решить сложные задачи, опередить давних соперников и оправдать ожидания союзников. Часто вы используете для решения рабочих проблем свое обаяние, и это оказывается очень эффективно.
Космический совет: используйте обаяние.
♉ Тельцы
Благоприятный день для того, чтобы строить долгосрочные планы. Также можно проводить важные деловые переговоры: их результаты вас не разочаруют. Не исключены знакомства, которые в ближайшее время получат романтическое продолжение, и вы будете этому очень рады.
Космический совет: постройте планы на будущее.
♊ Близнецы
Могут неожиданно возникнуть проблемы, и решить их нужно будет очень быстро. При этом ваши партнеры и друзья будут слишком заняты и вряд ли смогут прийти на помощь. Возможно, вам не сразу удастся разобраться в ситуации, но если вы допустите какие-то ошибки, то вскоре найдете способ их исправить.
Космический совет: исправьте прошлые ошибки.
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♋ Раки
Могут возникнуть сложные и неоднозначные ситуации, но вы обязательно найдете выход из положения. Часто выручает целеустремленность: вы так хотите добиться своего, что просто не замечаете проблем. И на работе, и в общении с близкими ярко проявятся лидерские качества.
Космический совет: проявите лидерские качества.
♌ Львы
Постарайтесь как можно раньше определиться с целями и приоритетами. Именно это сегодня нужно для успеха. Вы быстро поймете, как нужно действовать, чтобы получить желаемое, к кому можно обратиться за советом и помощью.
Космический совет: определите цели.
♍ Девы
Благоприятный день для укрепления ваших позиций, налаживания деловых отношений, решения старых проблем. Вы деятельны и энергичны, иметь с вами дело приятно, беседовать — интересно; так что не стоит удивляться новым знакомствам, расширению круга общения.
Космический совет: наладьте связи.
♎ Весы
Сегодня вы не раз окажетесь в центре внимания, но это не всегда будет приятно. Вас то хвалят, то критикуют, это заставляет беспокоиться, мешает сосредоточиться на делах. Есть опасность не заметить какую-то деталь, которая позже сыграет важную роль.
Космический совет: будьте бдительны.
♏ Скорпионы
Благоприятный день для творческой деятельности. Рутинная, однообразная работа сегодня дается вам гораздо труднее, чем обычно, и сильно раздражает. Но даже с ней вы справляетесь достойно, не допускаете серьезных ошибок и стараетесь обходиться без посторонней помощи.
Космический совет: настало время для творчества.
♐ Стрельцы
Подходящий день для решения финансовых вопросов. Тут можно полагаться на интуицию; она не подводит даже тех Стрельцов, которые прежде никогда не имели дела со значительными суммами. Удачными будут покупки, даже если вы не планировали их заранее. В сфере личных отношений все не так просто.
Космический совет: прислушайтесь к интуиции.
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♑ Козероги
Вы сможете добиться очень многого, если откажетесь от привычных методов и решитесь на эксперименты. День отлично подходит для того, чтобы искать новые пути к цели. Готовность попробовать нечто необычное позитивно сказывается и на личных отношениях: именно благодаря ей вам не грозят уныние и скука.
Космический совет: экспериментируйте.
♒ Водолеи
Многое из того, за что вы беретесь, удается. Но это не только ваша заслуга: вам помогают самые разные люди. День отлично подходит для начала, развития и налаживания отношений любого рода. Могут завязаться знакомства, которые позже сыграют важную роль в вашей жизни.
Космический совет: наладьте отношения.
♊ Рыбы
Ваш творческий потенциал очень высок, появляется много новых идей, есть шанс придумать что-то очень интересное и необычное. Поэтому перемены, в том числе и весьма значительные, возможны во всех сферах жизни.
Космический совет: будьте готовы к переменам.
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