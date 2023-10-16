Фонд помощи детям Донбасса доставил подарки в интернат в Запорожской области

Несколько тонн самого необходимого получил крупнейший в Запорожской области интернат, в котором проживают более 300 воспитанников. Гуманитарная помощь включает в себя канцелярию, учебники и даже велосипеды. Всего в списке несколько десятков позиций. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Мэри Бадунц.

Эмоции, которые невозможно передать. Наборы с подарками открывают моментально. Детишки поскорее хотят увидеть содержимое.

— Это очень круто!

— Что тебе понравилось?

— Большие медведи!

— Мы успели посмотреть ворота, ролики и карандаши, — рассказали мальчики.

— Что больше всего ждете?

— Велики.

Огромная фура не поместилась на территории школы-интерната. Грузовик припарковался за пределами учреждения. Ученики выстроились в длинную цепочку, чтобы помочь выгрузить подарки. Каждый хотел участвовать в этом процессе.

Такой гуманитарной помощи здесь еще не было. Это единственная крупная школа-интернат в Запорожской области, здесь воспитываются около 350 детей.

Поэтому самую большую партию подарков привезли именно сюда. В ящиках все то, чего здесь очень не хватает: мягкие игрушки, самокаты, велосипеды, канцелярия — десятки наименований. Особенно ждали книги.

«Важнее учебный процесс, важнее книги. Это самое важное и спасибо, что нас услышали. У нас, к сожалению, нет спонсора. Хотелось бы какого-то шефа. Хотя бы учебные пособия для предметов — физики, химии, математики. У нас ничего нет. У нас еще таких партий не было. Это впервые, поэтому все выстроились, чтобы помогать», — сказала и. о. директора ГБОУ «Каменско-днепровская общеобразовательная санаторная школа-интернат» Нина Гурская.

В Каменско-днепровской школе-интернате десятки детей живут постоянно. Любая поддержка очень важна для этих ребят. Подарочные наборы тщательно собирали сотрудники Фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным банком «РОССИЯ». Каждое наименование проверяли на качество и сертификат.

«На самом деле, подбор позиций — это достаточно кропотливая работа, которая заняла у нас длительный период. Во-первых, необходимо определить потребность, определить номенклатуру. Для нас важно, что большая часть позиций — российского производства. Это позволило нам обеспечить необходимый объем потребностей в достаточно сжатые сроки», — отметила директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Такая фура объехала все школы-интернаты Запорожской области: в Мелитополе, Васильевке, Каменке-Днепровской. В некоторых городах непростая ситуация, они находятся в прифронтовой зоне и постоянно обстреливаются ВСУ.

Важный груз помогли доставить волонтеры Народного фронта. С каждым учреждением работали отдельно, учитывали все нюансы и особенности.

«Это около 20 тонн груза, в который входит все: велосипеды, ролики, мячи, книги. Весь груз, который мы привезли, раздадим по всей Запорожской области, то есть все дети будут не обделены. Мы привезли огромную машину. Думаю, всем достанется», — поделился заместитель руководителя Народного фронта Запорожской области Владислав Ступка.

Фонд помощи детям Донбасса не первый раз помогает жителям новых регионов. Больше чем за год волонтеры доставили новое медицинское оборудование для детских поликлиник, подарочные наборы — новорожденным, школьные предметы для учеников. Следующую крупную партию с гуманитарным грузом ждут в Херсонской области.