«Образовался дисбаланс»: как решение РФ повлияло на рост цен на бензин в Армении

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 142 0

Экономист Месропян: в Армении дорожает бензин из-за запрета экспорта нефти из РФ

«Образовался дисбаланс»: как решение РФ повлияло на рост цен на бензин в Армении

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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И что дальше будет происходить на мировом рынке нефтепродуктов в условиях глобальных процессов?

В Армении выросли цен на бензин после того, как Россия ввела запрет на экспорт нефтепродуктов. Об этом изданию EADaily рассказал эксперт по управлению, основатель-координатор стратегической программы «Страна армянская» Арутюн Месропян.

Вывоз нефтепродуктов из России ограничили, в том числе, из-за решения отдавать приоритет местным производителям, что, как отмечает Месропян, вполне обосновано. Однако данные меры вызвали на мировом рынке дисбаланс, который коснулся и Армении. Страна импортирует большую часть нефтепродуктов именно из РФ, а при оставшемся прежним спросе количество предложений снизилось.

«В условиях свободного рынка в Армении изменения цен на бензин обусловлены ценами в тех странах, откуда это топливо импортируется», — объясняет экономист.

Кроме того, на рост цен в Армении повлияли и глобальные процессы. Речь о нестабильной ситуации в мире, в частности, обострении арабо-израильского конфликта. Совокупность этих факторов уже привела к тому, что в Армении литр бензина стоит 570 драм (чуть более 140 рублей), при том, что в прошлом году стоимость была 400 драм.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему цены на топливо в Европе сильно выросли.

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