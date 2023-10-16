«Прессуют со всех сторон»: как в Подмосковье развивается экспорт в условиях санкций

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Рита Миронова
Рита Миронова 41 0

Губернатор Воробьев: Подмосковье в условиях санкций развивает экспорт на Восток

«Прессуют со всех сторон»: как в Подмосковье развивается экспорт в условиях санкций

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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В прошлом году экспорт области достиг 13 миллиардов долларов.

В условиях санкций Московская область продолжает активно развивать поставки продукции. Как пишет телеканал «360», губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал особенно эффективным восточное направление — в прошлом году общий экспорт достиг 13 миллиардов долларов.

«Пока санкции нас прессуют со всех сторон, мы имеем возможность развивать восточное направление, мы этим занимаемся», — рассказал глава региона.

Также заметно увеличились поставки в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Для развития экспорта в условиях санкций в области действует ряд мер поддержки бизнеса.

Так, совместно с Российским экспортным центром разрабатываются новые возможности для малого и среднего бизнеса, в том числе по поиску зарубежных партнеров. Кроме того, отметил Воробьев, в регионе функционирует три крупных сухих порта, которые способствуют экспорту в другие страны продуктов питания, химических компонентов и многого другого.

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