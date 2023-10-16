В Минобороны Украины сообщили об увеличении числа женщин в ВСУ на 40%

Число женщин в рядах ВСУ увеличилось на 40% с 2021 года. Об этом пресс-служба Минобороны Украины проинформировала в своем Telegram-канале.

В украинском оборонном ведомстве уточнили, что за последние два года на защиту страны встали 12 тысяч представительниц прекрасного пола. Таким образом, сейчас в ВСУ служат 43 тысячи военнослужащих-женщин.

В министерстве обратили внимание, что внутри армейских структур произошли изменения, которые позволили военнослужащим получить доступ ко всем должностям. Если раньше женщины зачастую становились медработниками, поварами, связистами и бухгалтерами, то сейчас они имеют право быть водителями, гранатометчиками, снайперами, замкомандирами и занимать другие должности, принимая участие в боевых действиях.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ряды ВСУ начали призывать женщин и не только.