На пике: российский футболист Головин снова высоко оценивается за рубежом

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Рита Миронова
Рита Миронова 29 0

Transfermarkt поднял стоимость футболиста «Монако» Головина до 30 млн евро

На пике: российский футболист Головин снова высоко оценивается за рубежом

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Последний раз полузащитник футбольного клуба «Монако» стоил так пять лет назад.

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин вернулся к пику своей стоимости за всю карьеру. Как сообщает портал Transfermarkt, сейчас футболист стоит 30 миллионов евро.

Ранее аренда Головина стоила на два миллиона евро меньше. Для 27-летнего спортсмена нынешняя сумма является максимальной в карьере. До этого в 30 миллионов евро его оценивали в 2018 году.

Теперь Александр Головин является самым дорогим игроком «Монако» наравне с форвардом Фоларином Балогуном и полузащитником Мохамедом Камара.

В сентябре футболист провел три матча, в каждом из которых ему удалось забить в ворота противника по два мяча. Всего в текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции семь матчей. Играть за «Монако» он будет как минимум до лета 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о мировых звездах, которые являются владельцами футбольных клубов.

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