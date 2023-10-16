На пике: российский футболист Головин снова высоко оценивается за рубежом

Transfermarkt поднял стоимость футболиста «Монако» Головина до 30 млн евро
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Последний раз полузащитник футбольного клуба «Монако» стоил так пять лет назад.
Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин вернулся к пику своей стоимости за всю карьеру. Как сообщает портал Transfermarkt, сейчас футболист стоит 30 миллионов евро.
Ранее аренда Головина стоила на два миллиона евро меньше. Для 27-летнего спортсмена нынешняя сумма является максимальной в карьере. До этого в 30 миллионов евро его оценивали в 2018 году.
Теперь Александр Головин является самым дорогим игроком «Монако» наравне с форвардом Фоларином Балогуном и полузащитником Мохамедом Камара.
В сентябре футболист провел три матча, в каждом из которых ему удалось забить в ворота противника по два мяча. Всего в текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции семь матчей. Играть за «Монако» он будет как минимум до лета 2026 года.
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