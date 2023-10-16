На пике: российский футболист Головин снова высоко оценивается за рубежом

Последний раз полузащитник футбольного клуба «Монако» стоил так пять лет назад.

Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин вернулся к пику своей стоимости за всю карьеру. Как сообщает портал Transfermarkt, сейчас футболист стоит 30 миллионов евро.

Ранее аренда Головина стоила на два миллиона евро меньше. Для 27-летнего спортсмена нынешняя сумма является максимальной в карьере. До этого в 30 миллионов евро его оценивали в 2018 году.

Теперь Александр Головин является самым дорогим игроком «Монако» наравне с форвардом Фоларином Балогуном и полузащитником Мохамедом Камара.

В сентябре футболист провел три матча, в каждом из которых ему удалось забить в ворота противника по два мяча. Всего в текущем сезоне Головин провел в чемпионате Франции семь матчей. Играть за «Монако» он будет как минимум до лета 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о мировых звездах, которые являются владельцами футбольных клубов.