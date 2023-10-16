Дядя Ефремова хочет завещать деньги семье водителя, погибшего в ДТП с актером

Дядя актера Михаила Ефремова хочет завещать свое имущество семье покойного Сергея Захарова, который погиб в ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом 5-tv.ru рассказал адвокат Александр Добровинский.

По словам специалиста, согласно документам, Александр Покровский, который является родным дядей артиста, собирается завещать все свои денежные средства семье Сергея Захарова. Мужчина погиб в 2020 году в ДТП с участием Михаила Ефремова: находясь за рулем, актер вылетел на встречную полосу и врезался в машину водителя-экспедитора. Последний от полученных травм скончался. Суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил к семи с половиной годам колонии общего режима, а также штрафу в 800 тысяч рублей.

«Я сообщу о них семье Захаровых, и уже они примут решение: заниматься этим вопросом или нет», — отмечает адвокат Александр Добровинский

Кроме того, как сообщает юрист, в одной из расписок, содержащихся в документах, указано, что завещание, написанное ранее в пользу Михаила Ефремова, стоит считать недействительным, поскольку оно якобы написано под давлением самого Ефремова.

Также, по словам Добровинского, свою недвижимость Покровский хочет завещать правительству Москвы. Речь идет о квартире в центре столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с осужденным Ефремовым творится неладное.