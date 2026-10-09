Rolex и Bulgari исчезли: какое наказание запросили для следователя Лерчек

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова Эксклюзив 55 0

Из служебного сейфа пропали изъятые у блогера ценности на общую сумму 14,4 миллиона рублей.

Какое наказание запросили для следователя Лерчек

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Следователю Лерчек запросили два месяца домашнего ареста из-за пропажи украшений

Следователю, из сейфа которого исчезли украшения блогера Валерии Чекалиной (известной как Лерчек), запросили домашний арест. Об этом 5-tv.ru сообщили в суде.

Против сотрудника возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следователя попросили отправить под домашний арест на два месяца. По словам источника издания, подозреваемый отрицает свою вину.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, изъятые ценности не оформили как вещественные доказательства, а их хранение организовали с нарушениями.

У Чекалиной изъяли украшения и наличные деньги 7 февраля. Общая сумма ценностей и денежных средств, находившихся при блогере, составила 46 миллионов рублей. Среди изъятых предметов были часы Rolex, браслет Bulgari и 22 комплекта украшений, включая изделия Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier.

Позже часы Rolex и браслет Bulgari на общую сумму 14,4 миллиона рублей пропали из служебного сейфа следователя в Новой Москве.

Ранее, 31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно и назначил ей штраф в 765 миллионов рублей.

Блогера признали виновной по делу о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов. Установлено, что Чекалина, ее бывший муж Артем и их деловой партнер предоставили банку подложные документы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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