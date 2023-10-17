Опубликованы кадры страшной аварии в Приморье после установления личностей жертв

После аварии два человека трагически ушли из жизни. 5-tv.ru поделился кадрами последствия аварии.

В Приморье Министерство внутренних дел (МВД РФ) по региону установило личности погибших в ДТП с китайским автобусом. Об этом сообщает издание РИА Новости. Видео с кадрами последствий аварии оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Погибшими оказались две женщины, одна из них 1966-го года рождения, а вторая — 1942-го. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский выразил глубочайшие соболезнования семьям жертв.

16 октября туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, съехал в кювет после потери управления, в результате чего погибли два человека.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дядя Михаила Ефремова хочет завещать деньги семье водителя, погибшего в ДТП с актером.