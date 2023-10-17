«Балтика» вернула пиво, сваренное по легендарному рецепту

Возрождение легенды. Компания «Балтика» возобновила выпуск некогда популярного сорта пива «Балтика 3». Впервые это название любители пенного напитка узнали 32 года назад. Позже бренд исчез с полок, уступив место европейским маркам. Однако после ухода иностранных партнеров отечественный производитель решил вернуться, что называется, к истокам. Все секреты производства узнал корреспондент «Известий» Руслан Ишмухаметов.

От Поволжья и юга, до центра и северо запада страны — производство легенды по оригинальной рецептуре стартует почти синхронно.

Но именно здесь в Петербурге Балтику «тройку» впервые сварили по этому рецепту. С нее — больше тридцати лет назад, по сути, и началась история современного российского пивоварЕния.

«Мы хотим своим потребителям напомнить еще раз о том, какое качество пива было раньше, о том, какая была хмелевая горечь, о том, какой это бы напиток. И чтобы потребители взглянули на нас другими глазами и вспомнили», — заметила главный пивовар завода «Балтика-Санкт-Петербург» Любовь Кошелева.

И это — только начало. Вслед за «тройкой» возродят и выпуск других известных сортов «Балтики». После ухода с рынка зарубежных собственников — компания — переживает настоящий ренессанс. Новая глава в истории предприятия — началась летом, когда туда вернулся ее основатель — Таймураз Боллоев. Это при нем «Балтику» знали в 75-ти странах, и она была лидером по продажам не только у нас, но и в Европе. Тысячи сотрудников компании — в завтрашний день сейчас смотрят с оптимизмом.

«Для предприятия, я считаю, огромные будут изменения. Будут наращиваться объемы. Надеемся на хорошее лучшее будущее. Больше рабочих мест появится. Ну и так далее», — заметил сотрудник пивзавода «Южная Заря 1974» Георгий Ургебадзе.

Последние 15 лет что Балтикой владели датчане — производство отечественных сортов снизилось в два раза. Датским собственникам было выгодно развивать производство иностранных марок. Кроме выручки, в кошельки поступали выплаты владельцам авторских прав на зарубежные сорта. За все годы — Carlsberg — вывел из России почти шесть миллиардов евро.

Сегодня у Балтики восемь пивоваренных заводов в разных городах страны с общей численностью сотрудников восемь тысяч человек.

А это значит, что возрождения ждут и другие успешные и любимые россиянами региональные бренды — «Ярпиво» в Ярославле, «Дон» в Ростове-на -Дону, «Самара», «ДВ», «Арсенальное» в Туле.

«Наш домашний бренд бренд „Арсенальное“ мы начали выпускать с 1995 года. И он бы настолько популярным, что известен был не только в регионе. С приходом Карслберга основной упор делался на международные бренды — евро-лагеры. В этом году мы запустили новинку», — рассказал главный пивовар завода «Балтика-Тула» Александр Тараскин.

Варить пиво будут из российского сырья. Для возрожденной тройки используют хмель из Чувашии. Пивоваренный ячмень из зерна выращивают фермерские хозяйства в 13 регионах. И вот он — важный момент дегустации легенды.

«Очень приятный хмелевой аромат, с цветочными нотками. Приятная солодовость. Хлебная корочка», — специалист по сенсорному исследованию Любовь Антонова.

И это — только первый шаг большого пути возрождения и развития. Здесь помнят о своих богатых традициях пивоварения. Они — залог успешного будущего компании, которая теперь работает для своей страны.