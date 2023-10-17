Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо в критическом состоянии

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 100 0

Шоумен Сергей Сивохо находится в больнице

Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо в критическом состоянии

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Артист находится в больнице на аппарате жизнеобеспечения.

В критическом состоянии в больнице находится украинский юморист и шоумен Сергей Сивохо, который раньше работал с президентом Украины Владимиром Зеленским в «Квартале 95». Об этом сообщила член общественной палаты РФ Анна Ревякина в своем Telegram-канале.

В данный момент медики рассматривают вариант отключения актера от системы жизнеобеспечения, близким и членам семьи предложили попрощаться с Сивохо. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Ранее украинские СМИ сообщали, что он страдает от серьезной продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем запомнился народный артист России Геннадий Гладков.

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