Украинский шоумен и участник КВН Сергей Сивохо в критическом состоянии

Артист находится в больнице на аппарате жизнеобеспечения.

В критическом состоянии в больнице находится украинский юморист и шоумен Сергей Сивохо, который раньше работал с президентом Украины Владимиром Зеленским в «Квартале 95». Об этом сообщила член общественной палаты РФ Анна Ревякина в своем Telegram-канале.

В данный момент медики рассматривают вариант отключения актера от системы жизнеобеспечения, близким и членам семьи предложили попрощаться с Сивохо. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность. Ранее украинские СМИ сообщали, что он страдает от серьезной продолжительной болезни.

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