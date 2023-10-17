«Наиболее надежные активы»: Силуанов раскрыл состав золотовалютных резервов РФ

Доллары перестали быть одной из приоритетных валют для российского правительства из-за санкций США.

Министр финансов России Антон Силуанов назвал два ключевых актива, в которых сегодня наиболее целесообразно хранить деньги. Как и ряд европейских стран, РФ приняла решение отказаться от доллара в пользу другой более перспективной валюты — юаня. Об этом Силуанов рассказал в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

На днях министр прилетел вместе с Владимиром Путиным в Китай в рамках официального визита на форум «Один пояс — один путь», который состоится в Пекине 17 и 18 октября. Там же чиновник дал интервью, в котором отметил, что на сегодняшний день доллар считается токсичной валютой, поскольку принадлежит недружественным странам и ограничен в обороте из-за санкций. На фоне имеющихся проблем юань только укрепляет положение, а золото — отличный способ борьбы с инфляцией.

«Сегодня наши резервы хранятся в юанях и золоте. Это два базовых актива. Думаю, что на текущий момент — это наиболее надежные активы для хранения золотовалютных резервов», — подчеркнул Силуанов.

По данным на 6 октября золотовалютные резервы РФ составляют 562,8 миллиарда долларов США, что чуть меньше, чем показатель в Индии.

Ранее 5-tv.ru писал, что курс доллара обновил свой максимум с прошлого года на Мосбирже.