Курс доллара обновил максимум с прошлого года на Мосбирже

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Курс доллара превысил 102 рубля впервые с марта 2022 года

Курс доллара обновил максимум с прошлого года на Мосбирже

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Подорожали также европейская и китайская валюты.

Курс американской валюты превысил 102 рубля в ходе торгов с расчетами на завтра. Данные приводятся на сайте Московской биржи.

Так, по состоянию на 14:25, стоимость доллара выросла до 102,19 рубля, прибавив 1,78 рубля. Сейчас он составляет 102,22 рубля. Курс евро при этом увеличился до 107,76 рубля (плюс 1,99 рубля), а юаня — до 14,01 рубля (плюс 29 копеек).

Такое подорожание доллара произошло впервые с марта 2022 года.

Ранее, 3 октября, 5-tv.ru писал, что курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей.

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