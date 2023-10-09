Курс доллара обновил максимум с прошлого года на Мосбирже

Курс доллара превысил 102 рубля впервые с марта 2022 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
Подорожали также европейская и китайская валюты.
Курс американской валюты превысил 102 рубля в ходе торгов с расчетами на завтра. Данные приводятся на сайте Московской биржи.
Так, по состоянию на 14:25, стоимость доллара выросла до 102,19 рубля, прибавив 1,78 рубля. Сейчас он составляет 102,22 рубля. Курс евро при этом увеличился до 107,76 рубля (плюс 1,99 рубля), а юаня — до 14,01 рубля (плюс 29 копеек).
Такое подорожание доллара произошло впервые с марта 2022 года.
Ранее, 3 октября, 5-tv.ru писал, что курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей.
Читайте также
93%
0.81 106.01
1.22
Нашли ошибку?