В России готовятся развивать и увеличивать производство артиллерии, РСЗО и боеприпасов

Министр отметил, что в РФ существует ряд мер, направленных на упрощение работы оборонных предприятий.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Особое внимание глава оборонного ведомства уделил оперативному производству артиллерийских систем и боеприпасов к ним.

«В условиях специальной военной операции особенно важно быстро восполнять запасы средств поражения. Решение данной задачи напрямую зависит от способности предприятий нарастить выпуск, а также минимизировать сроки их поставки в войска», — заметил Шойгу.

Министр также перечислил ряд мер, которые направлены на упрощение работы предприятий. В частности, федеральные органы упростили процедуру заключения контрактов, сократили объем испытаний, снизили требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.

На совещании Шойгу обсудил с подчиненными то, как организована работа по развитию и увеличению производства ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и высокоточных боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии «Алмаз-Антея» в Ульяновске.