Шойгу проверил выполнение ГОЗ на предприятии «Алмаз-Антея» в Ульяновске

ВС России получат дивизион ЗРК «Бук-М3» досрочно? Насколько эти комплексы востребованы?
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на предприятии концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Ульяновске. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба ведомства.
«Министр обороны РФ проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов средней дальности „Бук-М3“… Шойгу отметил, что продукция „Алмаз-Антея“ востребована и демонстрирует высокую эффективность в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Кроме того, на предприятии заявили, что готовы в октябре досрочно передать ВС РФ дивизион ЗРК «Бук-М3». А еще руководство допускает возможность увеличить объемы производства комплексов на 2024 и 2025 годы.
Шойгу также наградил сотрудников предприятия за обслуживание и ремонт техники в зоне СВО.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия нарастила производство Су-34, успешно используемых в зоне СВО.
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