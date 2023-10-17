Волшебные и бесконечные миры: лучшие фильмы Марка Захарова

Фильмы Марка Захарова стали классикой советского кинематографа и сейчас, с некоторой временной дистанции, можно попытаться разобраться, о чем же они были.

В конце прошлой недели, в пятницу 13-го народному артисту СССР Марку Захарову исполнилось бы 90 лет. Он основал знаменитый театр «Ленком», а также подарил зрителям культовые фильмы, которые остаются популярными даже в нынешнее время с его изобилием картин современного кинематографа.

5-tv.ru решил вспомнить самые известные его фильмы, ставшие фактами русской культуры, а заодно порассуждать о том, что именно они показывали.

«12 стульев», 1976



Фото: Кадр из мини-сериала «12 стульев», реж. Марк Захаров, 1971 г.

В этой картине Марк Захаров показал похождения авантюриста Остапа Бендера, который поначалу может показаться отрицательным персонажем. Однако на протяжении фильма зритель видит, что Бендер является единственным искренним человеком среди «честных людей»: он верит в чудеса, живет обычной жизнью и наслаждается этим. Драгоценности в одном из 12 стульев, кажется, мало интересуют его — занимательнее сам процесс их поиска.

Мини-сериал «12 стульев» разошелся на цитаты и стал настоящим событием в позднесоветской культуре. «Союз меча и орала», «Здесь Паша Эмильевич, обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами», Нью-Васюки и многие другие цитаты и образы существенно расширили фольклор в русском языке и стали речевыми оборотами, которые используют все и зачастую даже не совсем понимают, откуда они взяты. Впрочем, когда авторская песня становится народной — это и есть высшее признание.

«Обыкновенное чудо», 1978



Фото: Кадр из к/ф «Обыкновенное чудо», реж. Марк Захаров, 1978 г.

В этой картине Волшебник придумывает свою сказку, в которой медведь превращается в человека и влюбляется в принцессу. Главные роли в фильме исполнили Олег Янковский, Александр Абдулов и Евгения Симонова.

Вопреки всем шаблонам, в этой сказке поцелуй любви превращает человека обратно в животное. Возлюбленные больше не могут быть вместе. Но появляется надежда на маленькое, обыкновенное чудо.

«Тот самый Мюнхгаузен», 1979



Фото: Кадр из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен», реж. Марк Захаров, 1979 г.

Барон Мюнхгаузен в исполнении Олега Янковского живет в замке и мечтает развестись с надоедливой баронессой, чтобы жениться по любви на другой женщине. Однако против барона вдруг восстал весь город.

Мюнхгаузена заставляют отречься от своих планов и фантазий, признаться во лжи. Тогда барон решает инсценировать собственную смерть, а потом и слетать на пушечном ядре.

Вообще фильмы Марка Захарова во многом, и не только о бароне Мюнхгаузене, посвящены критике косной серой массы обывателей. Людей, которые не способны мечтать, думать, выбирать, привязаны к набору шаблонов, от которых не могут отказаться, ведь для этого надо выползти из тесной, но такой уютной скорлупы и посмотреть на мир своими глазами.

«Стоянка поезда — две минуты», 1972



Фото: Кадр из к/ф «Стоянка поезда — две минуты», реж. Марк Захаров, 1972 г.

Молодой невропатолог Максимов приезжает из Москвы в провинциальный городок Нижние Волчки. Однако там у него нет ни пациентов, ни любимой женщины рядом. Из-за этого он вскоре решает уволиться.

Местные жители с его решением не согласны и не хотят отпускать молодого доктора. Для этого они обращаются за помощью к волшебнику Василию Назаровичу.

«Дом, который построил Свифт», 1982



Фото: Кадр из к/ф «Дом, который построил Свифт», реж. Марк Захаров, 1982 г.

В этом фильме Марк Захаров рассказывает о докторе Ричарде Симпсоне, который приезжает в дом известного писателя Джонатана Свифта и сталкивается со сказкой. Он видит героев книг своего пациента: лилипутов, великанов, жителей небесного острова Лапута и других.

Доктор — настоящий скептик, который верит только научной литературе. Однако, прочтя «Путешествия Гулливера», он внезапно сам оказывается в волшебной реальности.

«Формула любви», 1984



Фото: Кадр из к/ф «Формула любви», реж. Марк Захаров, 1984 г.

Итальянский граф Калиостро вынужден прятаться в деревне под Смоленском, чтобы избежать правосудия. Параллельно он решает исполнить свою давнюю мечту и открыть математическую формулу любви.

Молодой помещик Федяшев, влюбленный в статую женщины во дворе, просит графа оживить ее. Однако он не подозревает, что Калиостро — обыкновенный мошенник.

«Убить дракона», 1988



Фото: Кадр из к/ф «Убить дракона», реж. Марк Захаров, 1988 г.

Рыцарь Ланцелот попадает в загадочный город, которым правит Дракон. Там он знакомится с местными жителями и встречает настоящую любовь — дочь архивариуса Эльзу. Ланцелот решает освободить город от злого Дракона, но вдруг выясняет, что его смерти будет недостаточно. От чудовища нужно избавиться не только в городе, но и в самом себе.

«Убить дракона» — пожалуй, самый сильный и прямолинейный фильм великого режиссера, где практически открытым текстом показано, что Дракон — это не генсек или какой-то другой высший чин, а практически каждый человек. И тюрьма, в которой живут обитатели города, создана ими самими.

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