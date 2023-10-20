🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 90 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Козерог. Не самое удачное время для общения с государственными органами и представителями властных структур. Каким знакам стоит быть бдительными?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 20 октября, во время растущей Луны велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

♈ Овны

Добиться успеха проще, чем может показаться с утра. Хотя проблемы и трудности не исключены, они не заставят вас бросить начатое и сдаться. Вы готовы бороться и быстро одержите первые победы.

Космический совет: не сдавайтесь.

♉ Тельцы

Будет много споров. Вы крайне неохотно идете на любые уступки, даже если видите, что это было бы выгодно. Могут испортиться отношения с коллегами или друзьями: им ваши высказывания часто кажутся резкими и обидными.

Космический совет: будьте мягче.

♊ Близнецы

Ничего не откладывайте на потом. Именно утром будет проще всего добиться успеха, и этим нужно пользоваться. Позже могут напомнить о себе какие-то старые проблемы, и ради их решения придется на время забыть о новых идеях и планах.

Космический совет: не откладывайте дела.

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♋ Раки

Всеми важными делами занимайтесь самостоятельно, а если просите кого-то о помощи, обязательно проследите, чтобы все было сделано так, как надо. Возможны штрафы и другие непредвиденные расходы, которые серьезно отразятся на вашем бюджете.

Космический совет: проявите самостоятельность.

♌ Львы

Очень спокойный день. Он идеально подходит для отдыха, а вот для дел — несколько хуже. События развиваются медленно, и вам не всегда удается вовремя понять и оценить последствия своих поступков.

Космический совет: отдохните.

♍ Девы

Чем меньше окружающие будут знать о ваших делах, тем лучше. Этот день не подходит для того, чтобы обращаться за советами и делиться своими проблемами. Иногда даже невинные замечания приводят к ссорам, часто вы обижаетесь на слова, которые в другое время вас не задели бы.

Космический совет: откройтесь близким.

♎ Весы

День принесет неприятные, напряженные разговоры, споры, из которых вам трудно будет выйти победителем. Можно добиться успеха в чем-то, но дело тут не столько в ваших знаниях и умениях, сколько в везении: вы оказываетесь в нужное время в нужном месте.

Космический совет: верьте знакам.

♏ Скорпионы

Всем, что требует сосредоточенности и внимания к мелким деталям, лучше заниматься в начале дня. Чем дальше, тем проще чего-то не заметить, допустить ошибки, исправить которые быстро не удастся.

Космический совет: сосредоточьтесь на деталях.

♐ Стрельцы

Вы очень чувствительны к критике, можете обижаться даже на невинные замечания. Это очень мешает в делах. Вы переживаете и волнуетесь, вместо того чтобы отбросить эмоции и сосредоточиться на решении тех вопросов, которые требуют внимания.

Космический совет: не обижайтесь по пустякам.

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♑ Козероги

Вы готовы потрудиться, чтобы получить желаемое, не боитесь рискнуть или вступить в борьбу с сильным противником. Звезды на вашей стороне, и многое сложится хорошо. Но добиться успеха удастся не сразу, так что будьте терпеливы.

Космический совет: будьте терпеливы.

♒ Водолеи

Раздражает неопределенность. Как бы вы ни стремились сегодня получить четкие и ясные ответы на все вопросы, это едва ли удастся. Даже люди, которые обычно все говорят прямо, сегодня ограничиваются намеками, и вам это не нравится.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♊ Рыбы

Есть шанс отлично справиться со многими сложными делами. Вы не торопитесь, не ленитесь, стараетесь ничего не откладывать на потом. Правда, иногда забываете об отдыхе, и из-за усталости становитесь раздражительными.

Космический совет: восстановите силы.

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