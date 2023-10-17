Кириенко озвучил первые задания конкурса «Это у нас семейное»

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Стартовал всероссийский конкурс в сентябре и сразу же вызвал ажиотаж — заявки уже подали 340 тысяч человек.

Фото, видео: Река Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Первые задания утвердили для конкурса «Это у нас семейное». Эти соревнования появились благодаря президенту России Владимиру Путину.

Стартовали они в сентябре и сразу же вызвали ажиотаж — заявки уже подали 340 тысяч человек. К примеру, до этого на платформе «Россия — страна возможностей» самым массовыми были «Лидеры России», которые набрали 220 тысяч заявок.

Главное условие нового конкурса — участвовать всей семьей, передавать опыт, традиции и больше проводить времени вместе. Самые дружные и активные получат несколько миллионов рублей и возможность путешествовать по России.

«Одним из обязательных условий, чтобы каждый конкурс был так построен, задания были так построены, что выполнить его можно только всей семьей, ну потому что вне зависимости от победы, значит, в конкурсе само участие совместное всей семьей в выполнении задания, который задает семейный конкурс, оно само по себе должно быть для каждой семьи и дать массу положительных эмоций. И лишний повод для того, чтобы не просто побыть со своей семьей, но и попробовать, вместе научиться», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Ранее 5-tv.ru писал, как в России отмечали День отца.

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