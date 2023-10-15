Папа может все, что угодно: как в России отмечают День отца

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Отцовство — каждодневный труд, но зато какие прекрасные плоды этот труд порой приносит.

Папа может все, что угодно: как в России отмечают День отца

Фото: www.globallookpress.com / Markus Obländer

В России сегодня поздравляют тех, кто личным примером показывает детям, какими должны быть настоящие мужчины. В стране отмечается День отца, он приходится на третье воскресенье октября. И хотя до сих пор считается, что о семье в первую очередь заботится и воспитывает детей жена, все больше мужей опровергают этот стереотип собственными поступками. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин приведет примеры.

В его большом сердце не нашлось места предательству. Когда врачи озвучили диагноз синдром Дауна, супруга Евгения ушла из семьи. Остались только двое — отец и сын.

Трехлетний Миша теперь вся его жизнь. Ради него Евгений отказался от хорошей карьеры в Москве и погрузился в пучину неотложных дел: больниц, логопедов и развивающих центров.

«Задача мужчин — это не только, как говорится, домой принести мамонта, но и поддерживать свою семью», — считает отец-одиночка Евгений Анисимов.

А это Святослав. Не так давно он был успешным дипломатом, объездил полмира, но однажды понял, что в его жизни слишком много вакуума, который не наполнить работой.

«Языки — английский, итальянский, испанский, польский, даже немножко казахский», — рассказал о своих способностях многодетный отец Святослав Чевер.

Вместе с супругой он стал навещать детские дома — сначала просто с подарками, потом в качестве волонтера, с каждым днем все глубже погружаясь в новый для него мир.

«У ребенка всегда в глазах такое: „Вы-то уходите, а я остаюсь“. Было видно, что лучшее, что ты можешь сделать — забрать ребенка в семью», — заметил Святослав Чевер.

Теперь в их квартире десять приемных детей. Даже вечером не все могут собраться за одним столом. Здесь есть будущие лингвисты, механики, математики, у каждого уйма занятий и минимум свободного времени.

Друзья нередко спрашивают, а как вы вообще с ними справляетесь. Ответ простой: как и всегда справлялись в тех же крестьянских семьях, где во главе угла были порядок и послушание.

«Яичницу, салат, макароны я могу, пельмени», — рассказал маленький Саша Чевер.

Все это Саша умеет готовить в свои 11 лет. В их семье кухня и уборка — прерогатива детей. Чтобы не было разногласий, у каждого есть своя зона ответственности.

«Если ты где-то сплоховал в своей зоне ответственности, кто-то другой приходит и пьет чай без сахара», — сказал Святослав Чевер, многодетный отец.

Конечно, отцовство — каждодневный труд, но зато какие прекрасные плоды этот труд порой приносит. Юрий воспитал чемпиона мира по рукопашному бою — тот теперь учится в Петербурге, лишь на каникулах навещая свою большую семью.

«Сейчас проходит подготовка к этапу кубка мира, который будет в ноябре, поэтому сейчас такой этап сложный», — рассказал старший сын отцу.

«Только вперед. Вера в Бога, вера в себя, и победа будет за нами», — заметил Юрий.

В этой семье восемь детей. Старшему — 20 лет, младшему нет и года. Родители в бесконечном круговороте: сад, школа, спортивные секции. Они спят по четыре часа в сутки и понимают, ради чего.

«Семья — с большой буквы надо писать это слово. У меня спрашивали: „У вас время есть отдыхать?“. Отдыхать мы будем, когда у нас будут внуки», — убежден многодетный отец Юрий Ткачев.

«Балуйте своих детей, ведь неизвестно, какие испытания им приготовила жизнь», — писал Экзюпери. Каждый день Юрий находит немного времени, чтобы забыть о строгих правилах отцовства.

Ребенок забирает немало родительской энергии, но еще больше отдает. И в конечном итоге история отцов и детей о простом, но самом важном в этой жизни.

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